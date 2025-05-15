Работников фирмы, связанной с «Эксмо», задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*

По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства «Индивидуум принт» из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.