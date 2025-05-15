Работников фирмы, связанной с «Эксмо», задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве задержали троих сотрудников компании Individuum по делу об издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ*-движение, сообщили журналистам в пресс-службе СК.
«Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более тысячи экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение», —сказали в ведомстве.
Отмечается, что уголовное дело расследуется по статье об «организации деятельности экстремистской организации».
По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства «Индивидуум принт» из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.
В ведомстве добавили, что в четверг следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.