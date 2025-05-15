«Он должен проснуться»: невролог Комаров оценил текущее состояние Кеосаяна

На фоне проблем с сердцем телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в начале 2025 года. Спустя пять месяцев его состояние стало улучшаться: он начал реагировать на свет и звук, что свидетельствует о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы (ЦНС). «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, о чем говорят эти изменения и может ли Кеосаян прийти в себя в ближайшее время.