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«Он должен проснуться»: невролог Комаров оценил текущее состояние Кеосаяна

На фоне проблем с сердцем телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в начале 2025 года. Спустя пять месяцев его состояние стало улучшаться: он начал реагировать на свет и звук, что свидетельствует о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы (ЦНС). «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, о чем говорят эти изменения и может ли Кеосаян прийти в себя в ближайшее время.

На фоне проблем с сердцем телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в начале 2025 года. Спустя пять месяцев его состояние стало улучшаться: он начал реагировать на свет и звук, что свидетельствует о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы (ЦНС). «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, о чем говорят эти изменения и может ли Кеосаян прийти в себя в ближайшее время.

Есть шанс на восстановление.

По словам врача-невролога, руководителя реабилитационного центра «Доверие» Александра Комарова, в текущей ситуации сложно оценить вероятность полного восстановления Кеосаяна, потому что многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако текущие изменения явно намекают на улучшение его состояния.

— Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика, — считает специалист.

К тому же в лечении телеведущего с большой вероятностью применяются реабилитационные методы стимуляции, которые повышают шансы на выход из комы, дополнил Комаров.

— Когда пациент находится на простом поддерживающем лечении, то шанс выйти из комы очень невысок, но в случае с Кеосаяном используют реабилитационные методы стимуляции, которые ускоряют восстановление пациента и включают его сознание. В итоге рано или поздно он должен проснуться после долгого сна, — сообщил невролог.

Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна: последние новости.

Предыдущие недуги — не проблема.

И даже то, что годами ранее (в 2008 и 2010 годах) телеведущий уже переживал два инфаркта не скажется на динамике его восстановления сейчас, заверил врач.

— Инфаркт и кома — никак не связанные друг с другом состояние. Если сейчас с помощью вспомогательной медицины ему поддерживают стабильное кровоснабжение, то предыдущие инфаркты никак не отразятся на возможности выхода из комы, — пояснил Комаров.

Супруга телеведущего, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян очень остро переживает тяжелое состояние Кеосаяна, по сей день надеясь на его исцеление. По случаю годовщины их свадьбы в марте она опубликовала архивные снимки с церемонии бракосочетания. «ВМ» вспоминала их историю любви.