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В Омск не дали завести томаты, зараженные опасным вирусом

Вирус способен уничтожить до 80% тепличных культур.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора остановили на границе опасный груз — в регион пытались завести 40 тонн томатов с опасным вирусом.

Неплохие в с виду помидорки оказались заражены вирусом коричневой морщинистости плодов. Заболевание признано очень опасным, как пояснии специалисты, оно способно уничтожить до 80% тепличных растений. Груз пытались провести в Омск из Узбекистана.

«С начала года это уже восьмой случай выявления карантинных объектов в импортной продукции, поступившей на территорию региона. Из них семь — вирусом коричневой морщинистости плодов томата», — рассказали в ведомстве.

По данным открытых источников, вирусу подвержены томаты и перцы. Также ему могут быть подвержены баклажаны, картофель, лук, табак и хризантемы.