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Власти Новосибирска ищут способ пустить троллейбусный маршрут в Пашино

Власти рассматривают варианты увеличения автономного хода транспорта.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирска рассматривают возможность подключения микрорайона Пашино к городской троллейбусной сети, несмотря на значительную удалённость от существующей контактной линии. Об этом сообщил вице-мэр города Иосиф Кодалаев в интервью «Комсомольской правде — Новосибирск», информацию подтвердили в мэрии.

«У нас есть маршруты и направления, куда мы бы ещё хотели продлить линии. Например, в Пашино. Но, к сожалению, удалённость от линии контактной сети значительная», — пояснил Кодалаев.

Сейчас администрация совместно с производителями работает над увеличением автономного хода троллейбусов до 40−50 километров, тогда как текущий запас составляет лишь 20−30 километров. Реализация проекта позволит решить транспортную проблему одного из самых отдалённых районов города без необходимости масштабной перестройки контактной сети.