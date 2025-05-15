Власти Новосибирска ищут способ пустить троллейбусный маршрут в Пашино

Власти Новосибирска рассматривают возможность подключения микрорайона Пашино к городской троллейбусной сети, несмотря на значительную удалённость от существующей контактной линии. Об этом сообщил вице-мэр города Иосиф Кодалаев в интервью «Комсомольской правде — Новосибирск», информацию подтвердили в мэрии.
«У нас есть маршруты и направления, куда мы бы ещё хотели продлить линии. Например, в Пашино. Но, к сожалению, удалённость от линии контактной сети значительная», — пояснил Кодалаев.
Сейчас администрация совместно с производителями работает над увеличением автономного хода троллейбусов до 40−50 километров, тогда как текущий запас составляет лишь 20−30 километров. Реализация проекта позволит решить транспортную проблему одного из самых отдалённых районов города без необходимости масштабной перестройки контактной сети.