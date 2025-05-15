В Ростовской области рождаемость оказалась ниже смертности

В Ростовской области в январе-феврале 2025 года рождаемость оказалась ниже, чем смертность. Об этом можно судить по данным Росстата.
По итогам двух месяцев в регионе на свет появились 5187 малышей, а умерли за этот же период 9465 жителей Дона. По количеству новорожденных и умерших Ростовская область стала второй в Южном федеральном округе.
Отметим, обновленные показатели рождаемости и смертности не превысили цифр годовой давности. По сравнению с январем-февралем 2024 года детей на Дону родилось на 1,4% меньше (в прошлом году было 5259 малышей), при этом количество умерших снизилось на 4,7% (в прошлом году зарегистрировали 9929 смертей).
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