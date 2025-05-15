В Ростовской области рождаемость оказалась ниже смертности

Отметим, обновленные показатели рождаемости и смертности не превысили цифр годовой давности. По сравнению с январем-февралем 2024 года детей на Дону родилось на 1,4% меньше (в прошлом году было 5259 малышей), при этом количество умерших снизилось на 4,7% (в прошлом году зарегистрировали 9929 смертей).