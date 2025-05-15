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Китаец спас водителя бензовоза за секунды до взрыва

Видео с происшествием стало вирусным и набрало миллионы просмотров в соцсетях.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

В городе Шаогуань китайской провинции Гуандун 35-летний Чжун Вэй голыми руками распахнул дверь машины в огне. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Автомобиль столкнулся на трассе с трехколесным бензовозом. Легковушка после происшествия съехала на обочину, а вот автоцистерна перевернулась и загорелась. Чжун, когда заметил аварию, сначала просто вызвал скорую, а затем увидел, как огонь подбирается к водителю бензовоза, и сразу же бросился на помощь.

Шофер застрял между передней стойкой и дверью. Чжун вытащил пострадавшего на обочину и дождался приезда врачей. По словам спасителя, сначала он испугался, однако вскоре понял, что ожидание профессионалов может стоить человеческой жизни.

Ранее водитель автобуса в Корее спасла пассажирку от смерти и оплатила счет за лечение пострадавшей в больнице.