Китаец спас водителя бензовоза за секунды до взрыва

В городе Шаогуань китайской провинции Гуандун 35-летний Чжун Вэй голыми руками распахнул дверь машины в огне. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Автомобиль столкнулся на трассе с трехколесным бензовозом. Легковушка после происшествия съехала на обочину, а вот автоцистерна перевернулась и загорелась. Чжун, когда заметил аварию, сначала просто вызвал скорую, а затем увидел, как огонь подбирается к водителю бензовоза, и сразу же бросился на помощь.
Шофер застрял между передней стойкой и дверью. Чжун вытащил пострадавшего на обочину и дождался приезда врачей. По словам спасителя, сначала он испугался, однако вскоре понял, что ожидание профессионалов может стоить человеческой жизни.
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