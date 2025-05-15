Китаец спас водителя бензовоза за секунды до взрыва

Автомобиль столкнулся на трассе с трехколесным бензовозом. Легковушка после происшествия съехала на обочину, а вот автоцистерна перевернулась и загорелась. Чжун, когда заметил аварию, сначала просто вызвал скорую, а затем увидел, как огонь подбирается к водителю бензовоза, и сразу же бросился на помощь.