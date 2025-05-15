Минтруда сказало, учитывается ли декрет при назначении пенсии в Беларуси

Коваль добавила, что матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, для назначения пенсии по возрасту был снижен страховой стаж с 10 до 5 лет. Она подчеркнула, что аналогично было предусмотрено и для тех белорусок, у которых пять и более детей.