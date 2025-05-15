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Минтруда сказало, учитывается ли декрет при назначении пенсии в Беларуси

Минтруда Беларуси объяснило, учитывается ли декретный отпуск при назначении пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, учитывается ли декрет при назначении пенсии в Беларуси. Подробности во время пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Коваль.

— В общий стаж для назначения пенсии включаются периоды ухода за детьми в возрасте до трех лет. Общая продолжительность — до 12 лет, — пояснила представитель Минтруда.

Коваль добавила, что матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, для назначения пенсии по возрасту был снижен страховой стаж с 10 до 5 лет. Она подчеркнула, что аналогично было предусмотрено и для тех белорусок, у которых пять и более детей.

— Матерям, родившим пять и более детей, назначаются досрочные пенсии, — заявила Светлана Коваль.

Тем временем Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут.

Ранее Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать.

Вместе с тем минчанка в 54 года впервые стала мамой.

Кстати, Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске.