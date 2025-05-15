Чем полезна матча, как ее правильно заваривать и кому не стоит пить этот чай

* Маска для волос с матчей и кокосовым маслом: в теплое кокосовое масло вмешайте 1 ст. л. порошка матчи и, при желании, 1 ч. л. меда, добавьте пару капель эфирного масла (розмарина или лаванды) и равномерно нанесите на корни и длину волос, оставив под шапочкой или пленкой на 25−30 минут. Смойте мягким шампунем. Процедуру можно повторять один раз в неделю в течение 6−8 недель для восстановления силы, блеска и густоты волос.