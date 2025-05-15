Чем полезна матча, как ее правильно заваривать и кому не стоит пить этот чай

Матча — это не просто модный напиток, а настоящий ритуал здорового питания, пришедший к нам из японской чайной церемонии. В порошковом чае матча содержатся антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые стимулируют мозг и мягко тонизируют организм без резких скачков энергии. Как правильно готовить этот напиток, чем он полезен, а кому может нанести вред — разбиралась «Газета.Ru».
Что такое матча: происхождение и история.
Матча — это порошок из зеленого чая, получаемого на специально затененных чайных плантациях. История этого напитка началась в Китае во времена династии Тан (618−907 гг.). Тогда чай готовили путем обжаривания листьев и перетирания их в порошок. В конце XII века чай попал в Японию вместе с буддийскими монахами.
В Японии матча стала центральным элементом японской чайной церемонии — во время нее порошок растирали в каналочном сосуде, добиваясь однородности и легкой пенки. Такой чай отличался насыщенным вкусом умами и служил средством духовной практики буддийских монахов.
Настоящий японский чай матча выращивают на севере острова Киото, где влажный климат и туман создают идеальные условия для получения ярко-зеленого цвета.
Что содержится в матче.
В матче содержится комплекс антиоксидантов — полифенолов, катехинов (в частности, галлат эпигаллокатехина), концентрация которых в 30−140 раз больше, чем в обычном зеленом чае.
В порошке также много L-теанина и аминокислот, придающих легкую сладость и способствующих релаксации мозга. Помимо этого, в матче содержатся витамины группы В, С, Е, А, К и каротиноиды, а также макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, цинк и фосфор, отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог, психофизиолог-нейробиолог, кандидат биологических наук Виктория Долгих.
В 1 г порошка матчи примерно 35 мг кофеина, что сопоставимо с его содержанием в чашке слабого кофе и дает устойчивый энергетический эффект без резкого подъема давления.
Таким образом, этот напиток отлично вписывается в концепцию здорового питания и детокса.
Чем полезна матча: шесть главных эффектов.
По словам нутрициолога, регулярное употребление матчи приносит ощутимую пользу для здоровья.
* Мощный антиоксидант и детокс. В порошке матчи содержится в несколько раз больше катехинов и полифенолов, чем в традиционном чае, что придает ему яркий зеленый цвет и обеспечивает защиту клеток от свободных радикалов. Катехины активизируют выведение токсинов и поддерживают детокс-функции печени.
* Поддержка сердечно-сосудистой системы. Галлат эпигаллокатехина (EGCG) в матче снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и нормализует артериальное давление. Таким образом, такой чай помогает укрепить стенки сосудов и улучшить кровообращение.
* Улучшение концентрации и когнитивных функций. Матча содержит кофеин в сочетании с L-теанином, что создает мягкий, но продолжительный тонизирующий эффект без нервного возбуждения. L-теанин способствует выработке альфа-ритма в мозге, повышая фокус и ясность мышления.
* Ускорение метаболизма и похудение. Катехины и кофеин в составе матчи активируют обмен веществ, способствуют жиросжиганию и нормализации веса. Матча может быть ключевым элементом здорового питания: достаточно 1−2 чашек (2−4 г порошка) в день, чтобы получить выраженный эффект без передозировки.
* Иммунная защита и противовоспалительный эффект. Антиоксиданты, рутин и витамин С укрепляют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы в организме. Матча может быть особенно полезна в сезон простуд и вирусных заболеваний.
* Антивозрастное действие. Витамины A, C и E вместе с полифенолами замедляют старение кожи, стимулируют выработку коллагена и сохраняют эластичность тканей.
Несмотря на полезные свойства матчи, важно соблюдать меру при ее употреблении. Рекомендуется не более 2 чашек (около 4−5 г порошка) в день, чтобы избежать побочных эффектов от кофеина.
Возможный вред матчи.
При употреблении напитка из-за высокого содержания кофеина человек может почувствовать нервное возбуждение, учащенное сердцебиение, бессонницу и раздражительность. Зеленый чай матча повышает кислотность, поэтому людям с гастритом и язвой натощак его пить не стоит.
Кроме того, чайные листья активно впитывают из почвы свинец, особенно в китайских сортах, поэтому употреблять продукцию сомнительного происхождения не стоит.
Кому еще не стоит пить матчу.
* Беременным и кормящим женщинам. Риск железодефицитной анемии и воздействие кофеина на плод и младенца.
* Гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями сердца. Высокое содержание кофеина и катехинов может давать нагрузку на сердце.
* Людям с гастритом, язвой и повышенной кислотностью. Матча повышает кислотность желудочного сока.
* Детям и подросткам. Кофеин и высокая концентрация биоактивных веществ могут вызывать беспокойство и нарушения сна.
* Аллергикам и людям с индивидуальной непереносимостью зеленого чая. Возможны кожные реакции (зуд, сыпь и покраснения) и общий дискомфорт.
Как правильно заваривать и готовить матчу.
Чтобы в матче полностью раскрылся вкус умами и сохранился яркий зеленый цвет, следуйте классическому способу.
Что нужно.
В качестве традиционных инструментов вам понадобятся: чаван (глиняная пиала), тясаку (бамбуковая ложечка), часен (бамбуковый венчик), фуруи (мелкоячеистое ситечко).
Как приготовить.
1. Нагрейте воду до 80−85°C и дайте ей слегка остыть после кипячения.
2. Отмерьте 1−2 г матчи (½-1 тясаку), просейте через сито в чаван, чтобы избежать комочков.
3. Залейте порошок 50−70 мл горячей воды и взбивайте часеном W-образными движениями до появления густой пенки.
4. Пейте матчу сразу, не дожидаясь осадка от порошка. Если порошок все же осел на дно, перемешайте напиток еще раз.
Что можно приготовить с матчей.
Порошок матчи отлично подходит не только для классического чая, но и для самых разных рецептов.
* Матча-латте. Смешайте 1 г матчи с 30 мл горячей воды, взбейте до пенки, добавьте 150 мл горячего молока или растительного аналога. Такой напиток с нежным вкусом умами и кремовой структурой часто подают со взбитым молоком.
* Матча-смузи. В блендере соедините банан, любые ягоды, 1 г матчи и 100 мл любого молока. Получится яркий зеленый смузи, богатый витаминами и антиоксидантами.
* Панкейки с матчой. Добавьте 1 ч. л. матчи в тесто для панкейков, чтобы получить оладьи с насыщенным цветом и легким вкусом умами.
* Матча-мороженое. Смешайте матчу с базовым кремом (сливки, сахар и яйца), заморозьте — вы получите нежное домашнее мороженое с ярким вкусом.
* Печенье и маффины. В тесто для выпечки добавьте 1−2 ч. л. матчи, и у вас получатся не только красочные, но и полезные десерты.
Матча в косметологии: как используют чай для красоты.
В последние годы матча завоевала не только кухню и чайные церемонии, но и косметологию — благодаря высокой концентрации антиоксидантов, противовоспалительных и антимикробных компонентов порошок зеленого чая активно включают в состав средств по уходу за кожей и волосами.
* Тоники и очищающие средства. Матча входит в состав тоников и пенок для умывания: ее полифенолы защищают чувствительную кожу от повреждений свободными радикалами и действуют как легкий антиоксидант и противовоспалительный агент. Антиоксидантная активность матчи помогает нейтрализовать вред от загрязнений и ультрафиолета.
* Антивозрастные и осветляющие маски. Благодаря высокому содержанию EGCG и хлорофилла матча борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения, появление мелких морщин и пигментации. Витамин C, присутствующий в порошке, стимулирует выработку коллагена и выравнивает тон кожи.
* Средства против акне и избыточного себума. Катехины матчи обладают антибактериальными свойствами, подавляют рост бактерий акне и регулируют выработку кожного сала. Это делает матча-скрабы и маски идеальными для жирной и проблемной кожи, склонной к высыпаниям.
* Уход за волосами и кожей головы. При внешнем применении EGCG стимулирует волосяные фолликулы, снижая влияние гормона DHT и замедляя выпадение волос. Маски на основе матчи улучшают микроциркуляцию кожи головы и укрепляют корни.
* Антицеллюлитные скрабы и обертывания. Кофеин и полифенолы матчи в составе кофейно-матчевых скрабов и гелей для обертывания повышают тонус кожи, улучшают лимфодренаж и помогают бороться с целлюлитом, снижая отечность и уплотнения.
Домашние рецепты красоты.
* Матча-маска с йогуртом и медом: 1 ч. л. матчи + 1 ст. л. натурального йогурта + ½ ч. л. меда. Нанести на лицо на 15 минут и смыть теплой водой. Маска идеально питает и успокаивает кожу лица, связывая антиоксиданты матчи с увлажняющими и смягчающими свойствами йогурта и меда.
* Скраб из матчи и коричневого сахара: 1 ч. л. порошка + 2 ст. л. сахара + 1 ст. л. растительного масла — мягкое отшелушивание и детокс кожи.
* Маска для волос с матчей и кокосовым маслом: в теплое кокосовое масло вмешайте 1 ст. л. порошка матчи и, при желании, 1 ч. л. меда, добавьте пару капель эфирного масла (розмарина или лаванды) и равномерно нанесите на корни и длину волос, оставив под шапочкой или пленкой на 25−30 минут. Смойте мягким шампунем. Процедуру можно повторять один раз в неделю в течение 6−8 недель для восстановления силы, блеска и густоты волос.