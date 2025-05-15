Мурманский ЗАГС предложил провести свадьбу ночью

По ее словам, все «окошки» на этот день уже расписаны, последняя пара войдет в зал бракосочетаний после 23.00. Регистрировать брак после полуночи ЗАГС не может из-за особенностей оформления документов, но и такой график для учреждения очень необычен — браки здесь регистрируют со среды по пятницу до 16.00, в субботу — до 15.30.