Мурманский ЗАГС предложил провести свадьбу ночью

МУРМАНСК, 15 мая — РИА Новости. Мурманский ЗАГС принял решение в качестве эксперимента предложить молодоженам провести церемонию бракосочетания ночью — до полуночи 6 июня, когда на широте Мурманска стоит полярный день, рассказала РИА Новости начальник отдела ЗАГС Ольга Елкина.
«В качестве эксперимента мы открыли один день — 6 июня, когда молодожены смогут расписаться до нуля часов. Это период, когда в Мурманске полярный день», — сообщил Елкина.
По ее словам, все «окошки» на этот день уже расписаны, последняя пара войдет в зал бракосочетаний после 23.00. Регистрировать брак после полуночи ЗАГС не может из-за особенностей оформления документов, но и такой график для учреждения очень необычен — браки здесь регистрируют со среды по пятницу до 16.00, в субботу — до 15.30.
По словам Елкиной, романтическую возможность заключить брак в ночное время парам предоставляют некоторые дворцы бракосочетания Санкт-Петербурга, они делают это в период белых ночей. В Мурманске нет возможности делать это на постоянной основе. Однако, по словам начальника ЗАГСа, если эксперимент понравится молодоженам, его станут повторять в будущем.
На широте Мурманска продолжительность полярного дня составляет чуть больше двух месяцев — с 22 мая по 22 июля.