Транспортное движение в Петербурге ограничат на время ПМЭФ

Также он напомнил, что форум пройдет с сохранением санитарных требований. Попасть на площадку «Экспофорума» можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Усиленный контроль введут в аэропортах, на вокзалах, в отелях и ресторанах.