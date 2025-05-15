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Транспортное движение в Петербурге ограничат на время ПМЭФ

Власти намерены минимизировать неудобства.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения движения введут в Петербурге на время проведения Петербургского международного экономического форума — с 18 по 21 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

— Меры необходимы из-за масштабов мероприятия, и городские службы заранее предупредят жителей и туристов, чтобы те могли спланировать маршруты. Власти намерены минимизировать неудобства с помощью координации с транспортными ведомствами, — заявил Москаленко.

Также он напомнил, что форум пройдет с сохранением санитарных требований. Попасть на площадку «Экспофорума» можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Усиленный контроль введут в аэропортах, на вокзалах, в отелях и ресторанах.

Стоимость участия в ПМЭФ-2025 выросла до 1,3 млн рублей. Официальным автомобилем мероприятия станет премиальный китайский бренд TANK от концерна GWM. Участие в форуме подтвердил президент России Владимир Путин.