Транспортное движение в Петербурге ограничат на время ПМЭФ

Временные ограничения движения введут в Петербурге на время проведения Петербургского международного экономического форума — с 18 по 21 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.
— Меры необходимы из-за масштабов мероприятия, и городские службы заранее предупредят жителей и туристов, чтобы те могли спланировать маршруты. Власти намерены минимизировать неудобства с помощью координации с транспортными ведомствами, — заявил Москаленко.
Также он напомнил, что форум пройдет с сохранением санитарных требований. Попасть на площадку «Экспофорума» можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Усиленный контроль введут в аэропортах, на вокзалах, в отелях и ресторанах.
Стоимость участия в ПМЭФ-2025 выросла до 1,3 млн рублей. Официальным автомобилем мероприятия станет премиальный китайский бренд TANK от концерна GWM. Участие в форуме подтвердил президент России Владимир Путин.