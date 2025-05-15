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Волгоградцам рассказали, когда ждать мошку в 2025 году

Биолог Николай Онистратенко пояснил, когда ждать в текущем году это явление, а также спрогнозировал, насколько оно будет массовым.

Так, согласно прогнозу специалиста, 15—17 июня в областном центре следует ожидать появления мошки. Страдать от нее придется жителям городов на Волге как минимум 2−3 недели.

Из-за малого количества зимних осадков в регионе наблюдается половодье, пойма обводнена только на 75%. От динамики попусков и технологических потребностей крупных водопользователей зависит, какой в Волге будет уровень воды, а от этого — сколько выведется мошки, передает «МК в Волгограде».

Однако ожидается, что этим летом мошки будет гораздо меньше, чем в прошлые годы. Но радоваться особенно не стоит, так как для экосистемы в целом недостаток, а тем более отсутствие мошкары — большая беда.