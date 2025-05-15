Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург из Чувашии выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей

Выигрыш мужчина планирует потратить на покупку квартир.

Источник: Комсомольская правда

Хирург из Чувашии выиграл в лотерею суперприз — более 29,5 миллиона рублей. Мужчина купил лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, сообщают «РИА Новости».

Числовую комбинацию выбрал совершенно случайно, возможно в этом и кроется секрет успеха, считает победитель. Когда на телефон пришло СМС-уведомление о выигрыше, он сначала не поверил.

На выигрыш медик планирует купить квартиры для детей, чтобы обеспечить им будущее. Кстати, его супруга не сразу осознала произошедшее и подумала, что муж выиграл всего 29 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году житель Альметьевска выиграл 5 миллионов рублей в моментальной лотерее.