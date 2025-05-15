Хирург из Чувашии выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей

Хирург из Чувашии выиграл в лотерею суперприз — более 29,5 миллиона рублей. Мужчина купил лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, сообщают «РИА Новости».
Числовую комбинацию выбрал совершенно случайно, возможно в этом и кроется секрет успеха, считает победитель. Когда на телефон пришло СМС-уведомление о выигрыше, он сначала не поверил.
На выигрыш медик планирует купить квартиры для детей, чтобы обеспечить им будущее. Кстати, его супруга не сразу осознала произошедшее и подумала, что муж выиграл всего 29 тысяч рублей.
Напомним, в прошлом году житель Альметьевска выиграл 5 миллионов рублей в моментальной лотерее.