Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области

«Сегодня, как и обещал, работаю в Касторенском районе. Погода позволяет нашим дорожникам начать сезон ремонта. В этом году запланировано привести в порядок 303 километра региональных дорог. Старт сезону дали в Касторенском районе: здесь от участка федеральной трассы до завода ГК “Содружество” отремонтируют 23 километра асфальтового покрытия дороги “Курск — Борисоглебск — Касторное — граница Липецкой области в Касторенскоми Горшеченском районах”, — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.