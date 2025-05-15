Что влияет на выбор профессии в Самарской области: мнение жителей

В апреле 2025 года специалисты Информационного аналитического центра провели масштабное исследование среди жителей Самарской области, чтобы выяснить, что движет людьми при выборе профессии, как они относятся к труду и насколько опасаются внедрения искусственного интеллекта. Опрос охватил 2000 человек старше 18 лет и проводился методом личных интервью.
Выбор профессии: чаще по обстоятельствам, реже по призванию.
Как показало исследование, самым распространённым ответом на вопрос о причинах выбора профессии стал: «Так сложились обстоятельства». Этот вариант отметили 21,3% респондентов. Особенно часто на внешние обстоятельства ссылаются жители сельской местности (28,4%), а также представители старших возрастов — среди тех, кому за 60, доля таких ответов достигает 24,2%.
На втором месте оказались собственные интересы и увлечения — их назвали 17,9% участников опроса. Интересно, что такие личностные мотивы чаще звучат в Тольятти и небольших городах. Молодёжь (до 30 лет) и люди среднего возраста (30−39 лет) заметно чаще опираются на свои интересы (21,7% и 19,2% соответственно), чем старшие поколения.
Деньги, престиж и… армия.
Материальные факторы также играют важную роль: 13,6% выбрали профессию из-за уровня зарплаты, а 10% ориентировались на её востребованность на рынке труда. Престиж и карьерные перспективы оказались важны для 7,2% опрошенных, а 3,6% пошли учиться туда, где был высокий уровень подготовки.
Любопытно, что у 2% мужчин причина была проста — не хотели идти в армию. А 5% респондентов честно признались, что просто следовали семейной традиции.
Кто выбирает сам, а кто — за компанию.
Влияние мнения родных и друзей на выбор профессии остаётся, но уже не является ключевым. Только 6,3% отметили, что прислушались к близким, и ещё 4,8% пошли по пути, который выбрали их друзья и окружение.
Эти данные говорят о снижении роли семьи в профессиональной социализации — молодые люди становятся более самостоятельными, опираются на собственные интересы, а не на семейные сценарии.
А если бы деньги не имели значения?
Авторы опроса задали жителям области интересный вопрос: стали бы они работать, если бы финансовая необходимость исчезла? Оказалось, что 34,5% продолжили бы трудиться на прежнем месте. В селах таких — почти половина (44,8%).
Около четверти (26,5%) предпочли бы вовсе не работать — особенно высока доля таких ответов в Самаре (37,7%). Каждый пятый (19,7%) выбрал бы другую работу, если бы финансы позволяли.
Возраст влияет на установки: молодёжь чаще видит смысл в смене деятельности или отказе от работы, а среди людей 60+ почти треть затруднились с ответом.
Искусственный интеллект — пока не пугает.
Несмотря на стремительное развитие ИИ, большинство жителей Самарской области относятся к этой теме спокойно. Согласно опросу, 44,1% респондентов считают, что искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека, а 28,3% уверены, что он сможет вытеснить людей лишь в отдельных сферах. Лишь 9,6% опрошенных полагают, что ИИ со временем полностью заменит работников.
Наибольшее беспокойство проявляют жители Самары и молодые респонденты — они чаще считают, что технологии могут вытеснить людей с рынка труда. А вот сельские жители к этому настроены скептически — возможно, из-за меньшей вовлечённости в цифровую среду и меньшего контакта с новыми технологиями.
Опрос показывает, что жители региона всё чаще подходят к выбору профессии прагматично, но с оглядкой на интересы. Молодёжь тяготеет к личностному подходу, старшее поколение — к адаптации под обстоятельства. На фоне стабильной доли желающих трудиться даже без необходимости и сдержанной реакции на ИИ, можно сделать вывод: для большинства труд остаётся важной частью жизни — не только ради денег, но и ради смысла.
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