Что влияет на выбор профессии в Самарской области: мнение жителей

На втором месте оказались собственные интересы и увлечения — их назвали 17,9% участников опроса. Интересно, что такие личностные мотивы чаще звучат в Тольятти и небольших городах. Молодёжь (до 30 лет) и люди среднего возраста (30−39 лет) заметно чаще опираются на свои интересы (21,7% и 19,2% соответственно), чем старшие поколения.