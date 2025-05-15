В. Федорищев провел заседание оргкомитета форума «Россия — спортивная держава»

15 мая, в четверг, состоялось совещание по подготовке Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Самарской области с 20 по 22 октября.
В совещании приняли участие представители региональных властей, местных администраций, правоохранительных органов и другие заинтересованные стороны. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
Участники рассмотрели международные аспекты сотрудничества, выполнение поручений президента России Владимира Путина, реализацию федеральной программы «Спорт России» и поддержку молодежного спорта.
Открывая встречу, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность предстоящего события и заявил, что регион чувствует большую ответственность за организацию форума высокого уровня.
По его словам, около сотни новых спортсооружений появятся в ходе подготовки к мероприятию, что даст мощный толчок развитию физической культуры и спорта в области.
Ожидается, что форум посетят примерно три тысячи гостей, включая руководителей спортивных федераций, чиновников, бизнесменов, экспертов и иностранных делегатов.
Директор исполнительного комитета форума Анастасия Жукова рассказала, что событие станет площадкой для обмена опытом между специалистами разных стран.
Программа включает спортивные мероприятия, ориентированные на пропаганду здорового образа жизни, культурные события вроде спектаклей, выставок и экскурсий, а также запуск туристических автобусов по исторической части Самары.
Главными местами проведения станут главный стадион и спортивный комплекс имени Высоцкого. Третий день форума предназначен для горожан, желающих встретиться с известными спортсменами и принять участие в мастер-классах.
Площадь Куйбышева превратится в зону активного отдыха с разнообразием экстрима и стрит-спорта. Запланированы турниры по компьютерным играм, выставка цифровых технологий и фестиваль «Самара спортивная».
Организаторы планируют провести серию крупных спортивных состязаний, таких как футбольный турнир среди городов-героев, финал гонки беспилотников, соревнования по драконам, художественная гимнастика и международный чемпионат по боям MMA.
Особое внимание уделяют проекту Алексеем Немовым, который подготовил грандиозное гимнастическое представление с участием сотен спортсменов.
Также сообщается, что проводится работа над организацией турниров совместно с Министерством спорта России, включая футбольные матчи, автошоу и другие крупные соревнования.
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