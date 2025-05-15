Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в пятницу, 16 мая, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу, за погоду в стране 16 мая будут отвечать атмосферные фронты от циклона, который смещается через страны Балтии на Польшу. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части Беларуси пройдут днем, а днем местами во восточной части ожидаются сильные дожди. В отдельных районах вероятны грозы.
В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночное время окажется от +1 до +7 градусов. Синоптики обращают внимание, что по Брестской области во многих районах будут заморозки от 0 до −3 градусов. Днем температура воздуха составит от +9 до +15 градусами, местами — от +7 до +8 градусов.
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