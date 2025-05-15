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Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в пятницу 16 мая

Сильные дожди и заморозки в Беларуси ожидаются 16 мая.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в пятницу, 16 мая, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу, за погоду в стране 16 мая будут отвечать атмосферные фронты от циклона, который смещается через страны Балтии на Польшу. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части Беларуси пройдут днем, а днем местами во восточной части ожидаются сильные дожди. В отдельных районах вероятны грозы.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночное время окажется от +1 до +7 градусов. Синоптики обращают внимание, что по Брестской области во многих районах будут заморозки от 0 до −3 градусов. Днем температура воздуха составит от +9 до +15 градусами, местами — от +7 до +8 градусов.

Ранее Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +19 градусов в мае 2025.

Вместе с тем Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске.

Кстати, белорусские телеведущие Ольга Макей и Сергей Гусаченко отпраздновали первый день рождения сына: «Один год, как один миг».

А еще Минтруда сказало, учитывается ли декрет при назначении пенсии в Беларуси.