Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в пятницу 16 мая

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночное время окажется от +1 до +7 градусов. Синоптики обращают внимание, что по Брестской области во многих районах будут заморозки от 0 до −3 градусов. Днем температура воздуха составит от +9 до +15 градусами, местами — от +7 до +8 градусов.