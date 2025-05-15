Новый мост через Оку построят в Нижнем Новгороде в 2030 году

Новый мост через Оку в Нижнем Новгороде планируется построить в 2030 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети «ВКонтакте».
Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на пробки на проспекте Ленина и попросила построить мост через Оку вместо канатной дороги.
Представители администрации города ответили, что строительство моста в районе бульвара Заречного предусмотрено в 2030 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.
«Учитывая значительную стоимость переправы, сообщить точные сроки строительства в настоящее время не представляется возможным», — пояснили в мэрии Нижнего Новгорода.
Напомним, в Нижнем Новгороде планируют провести испытания Мызинского моста.