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Новый мост через Оку построят в Нижнем Новгороде в 2030 году

Его планируется построить в районе бульвара Заречного.

Источник: Время

Новый мост через Оку в Нижнем Новгороде планируется построить в 2030 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети «ВКонтакте».

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на пробки на проспекте Ленина и попросила построить мост через Оку вместо канатной дороги.

Представители администрации города ответили, что строительство моста в районе бульвара Заречного предусмотрено в 2030 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года.

«Учитывая значительную стоимость переправы, сообщить точные сроки строительства в настоящее время не представляется возможным», — пояснили в мэрии Нижнего Новгорода.

Напомним, в Нижнем Новгороде планируют провести испытания Мызинского моста.