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Кроссворд на 16 мая 2025

16 мая отмечает день рождения Пирс Броснан — актер, навсегда вошедший в историю, как один из самых обаятельных агентов 007. Его путь в кино начался еще в 1980-х и продолжается до сих пор. Вспомните ключевые фильмы, роли и интересные факты из его биографии, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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