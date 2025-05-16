Кроссворд на 16 мая 2025

16 мая отмечает день рождения Пирс Броснан — актер, навсегда вошедший в историю, как один из самых обаятельных агентов 007. Его путь в кино начался еще в 1980-х и продолжается до сих пор. Вспомните ключевые фильмы, роли и интересные факты из его биографии, разгадав наш кроссворд.