Кроссворд на 16 мая 2025

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16 мая отмечает день рождения Пирс Броснан — актер, навсегда вошедший в историю, как один из самых обаятельных агентов 007. Его путь в кино начался еще в 1980-х и продолжается до сих пор. Вспомните ключевые фильмы, роли и интересные факты из его биографии, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.