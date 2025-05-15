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Центр Екатеринбурга на несколько дней закроют ради фестиваля «Движение»

Несколько центральных улиц Екатеринбурга закроется для проведения фестиваля авто-мотокультуры «Движение».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, проехать не смогут автомобили и средства индивидуальной мобильности. Ограничения коснутся:

  • улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до Малышева) с 00:10 4 июня до 5:00 9 июня;
  • улицы Горького (от Пушкина до Малышева) с 6:00 до 23:00 7 июня;
  • улицы Воеводина (от Малышева) с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня.

Также парковка автомобилей на Площади 1905 года перестанет работать с 6:00 7 июня до 22:00 8 июня. В свою очередь, средствам индивидуальной мобильности будет запрещен въезд в центр уральской столицы с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня.

Как добавили в мэрии, информация о схемах общественного транспорта на время проведения фестиваля появится позже.