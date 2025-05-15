Центр Екатеринбурга на несколько дней закроют ради фестиваля «Движение»

Также парковка автомобилей на Площади 1905 года перестанет работать с 6:00 7 июня до 22:00 8 июня. В свою очередь, средствам индивидуальной мобильности будет запрещен въезд в центр уральской столицы с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня.