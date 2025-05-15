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Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции

Путин присвоил первому замглавы МВД Кикотю спецзвание генерал-полковника полиции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому замглавы МВД РФ — главе Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю специальное звание генерал-полковника полиции, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В апреле сообщалось, что Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ — главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу», — говорится в документе.