Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому замглавы МВД РФ — главе Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю специальное звание генерал-полковника полиции, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле сообщалось, что Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ — главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу», — говорится в документе.