Ответы на кроссворд от 16 мая 2025: интересные факты про Пирса Броснана

5. Бонд

Пирс Броснан был пятым актером, официально сыгравшим Джеймса Бонда, снявшись в четырех фильмах с 1995 по 2002 год. Его версия Бонда, сочетавшая элегантность и сарказм с современным стилем, стала воплощением баланса между традициями и технологиями новой эпохи, унаследовав харизму Шона Коннери. «Золотой глаз» стал успешным перезапуском франшизы, представив нового злодея и первую женщину-М. «Завтра не умрет никогда» закрепил образ современного Бонда, уделяя внимание технологиям и геополитике. «И целого мира мало» стал более личным и психологически насыщенным. «Умри, но не сейчас», последний фильм Броснана, отличался футуристическими гаджетами, но вызвал критику за излишнюю фантастичность. Тем не менее, фильмы с Броснаном собрали более 1,4 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых коммерчески успешных Бондов.