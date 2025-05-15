В Севастополе будет действовать новая мера поддержки многодетных семей

В 2025 году Севастополь вошел в число регионов, которые осуществляют мероприятия в рамках национального проекта «Семья» в виде предоставления выплат на погашение ипотечных кредитов и займов на улучшение жилищных условий. Право получения выплат имеют семьи, в которых начиная с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети.