В Севастополе будет действовать новая мера поддержки многодетных семей

Теперь многодетные семьи смогут получить до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки. Средства представляются из регионального и федерального бюджета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента капитального строительства Ирину Гагарину.
Важный ряд условий для получения выплаты: место жительства (регистрации) семьи — Севастополь. Недвижимость, приобретенная с помощью ипотеки, находится на территории города, а у семьи есть ипотечный займ на улучшение жилищных условий и по нему получена выплата в рамках федеральной меры поддержки.
Данное соглашение имеет огромное значение для многодетных семей Севастополя. Во-первых, увеличение размера выплаты на погашение ипотеки — это существенная финансовая поддержка, которая позволит значительно снизить долговую нагрузку на семейный бюджет. Во-вторых, благодаря этой мере поддержки, большее количество многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия«, — уточнила Ирина Гагарина.
Обратиться за выплатой можно в “ДОМ.РФ”, на портале Госуслуг или лично в кредитную организацию.