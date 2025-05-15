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Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится 19 мая — 28 июля

Расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 19 мая по 28 июля 2025 года, сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД с 19 мая по 28 июля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отменены, а часть поездов проследует укороченным маршрутом.

Кроме того, 19 мая 2025 года часть поездов на участке Тверь — Лихославль — Тверь будет отменена на всем маршруте.

Как отмечается, с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».