Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится 19 мая — 28 июля

«В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД с 19 мая по 28 июля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отменены, а часть поездов проследует укороченным маршрутом.
Кроме того, 19 мая 2025 года часть поездов на участке Тверь — Лихославль — Тверь будет отменена на всем маршруте.
Как отмечается, с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».