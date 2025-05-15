Почти 25% самарцев хочет установить самозапрет на азартные игры

Жители Самары выразили своё отношение к инициативе введения добровольного самоограничения на участие в азартных играх, предложенную депутатами Госдумы полтора года назад.
Специалисты популярного сервиса SuperJob провели исследование, выяснив мнение россиян относительно полезности такой опции.
Оказалось, что почти четверть опрошенных высказалась положительно и готова воспользоваться механизмом ограничения.
Большинство потенциальных пользователей отмечают, что хотели бы защитить себя именно от возможных действий злоумышленников, а не зависимых привычек.
Однако больше половины участников исследования заявили, что такая мера им не потребуется, поскольку они считают себя способными самостоятельно воздерживаться от участия в рискованных развлечениях ради сохранения заработка.
Наиболее активно идею поддерживают молодые респонденты возрастом до 35 лет с высоким уровнем дохода, склонные сами по себе к азарту.
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