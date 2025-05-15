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«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту России Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой о переименовании Волгограда в Сталинград. Текст обращения был опубликован в телеграм-канале движения.

Дмитрий Акатьев
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно обращению , «противники» России «в процессе разгорающейся информационной войны все чаще обвиняют» власти в недостаточном внимании к памятникам о Великой Отечественной войне. В связи с этим, как считают «Ветераны России», возникает «геополитическая необходимость» вернуть городу прежнее название, так как это «восстановит историческую справедливость». Кроме того, предлагается создать патриотический кластер международного значения с целью «глобального позиционирования города-героя Сталинград, как главного символа Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны».

«Со своей стороны, Движение “Ветераны России” готово взять на себя организационную работу по привлечению общественных объединений, научных и экспертных организаций для разработки концепции по созданию на территории города-героя Сталинграда идейно-патриотического кластера международного уровня» — говорится в тексте обращения.

29 апреля Владимир Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Тогда же мы спрашивали мнение читателей о том, как они относятся к идее о возвращении городам и отдельным объектам исторических названий.

Опрос от редакции Новостей Mail показал, что 56% россиян поддержали переименование аэропорта Волгограда «Гумрак» в «Сталинград». А 53% опрошенных высказались за переименование города Волгоград в Сталинград.