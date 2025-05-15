«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Согласно обращению , «противники» России «в процессе разгорающейся информационной войны все чаще обвиняют» власти в недостаточном внимании к памятникам о Великой Отечественной войне. В связи с этим, как считают «Ветераны России», возникает «геополитическая необходимость» вернуть городу прежнее название, так как это «восстановит историческую справедливость». Кроме того, предлагается создать патриотический кластер международного значения с целью «глобального позиционирования города-героя Сталинград, как главного символа Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны».