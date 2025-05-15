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Минприроды Пермского края: у Кунгурской ледяной пещеры будет новый оператор

Лицензию на недропользование выдаст федеральная комиссия.

Источник: Аргументы и факты

Лицензию на использование Кунгурской ледяной пещеры получит новая компания, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

15 мая комиссия Федерального агентства по недропользованию отозвала бессрочную лицензию на экскурсионную деятельность в Кунгурской пещере у ООО «Сталагмит-Экскурс», получившего её ещё в 2007 году. Как отметили в минприроды Прикамья, тот же орган в установленном порядке выдаст и новую лицензию на пользование недрами.

В министерстве заверили, что будут приняты все меры по сохранению пещеры, являющейся уникальным объектом всемирного значения.

Кроме того, сотрудникам, которые занимались обслуживанием пещеры, предложат трудоустроиться у нового оператора, сообщили в минприроды.