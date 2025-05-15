Минприроды Пермского края: у Кунгурской ледяной пещеры будет новый оператор

15 мая комиссия Федерального агентства по недропользованию отозвала бессрочную лицензию на экскурсионную деятельность в Кунгурской пещере у ООО «Сталагмит-Экскурс», получившего её ещё в 2007 году. Как отметили в минприроды Прикамья, тот же орган в установленном порядке выдаст и новую лицензию на пользование недрами.