Минприроды Пермского края: у Кунгурской ледяной пещеры будет новый оператор

Лицензию на использование Кунгурской ледяной пещеры получит новая компания, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.
15 мая комиссия Федерального агентства по недропользованию отозвала бессрочную лицензию на экскурсионную деятельность в Кунгурской пещере у ООО «Сталагмит-Экскурс», получившего её ещё в 2007 году. Как отметили в минприроды Прикамья, тот же орган в установленном порядке выдаст и новую лицензию на пользование недрами.
В министерстве заверили, что будут приняты все меры по сохранению пещеры, являющейся уникальным объектом всемирного значения.
Кроме того, сотрудникам, которые занимались обслуживанием пещеры, предложат трудоустроиться у нового оператора, сообщили в минприроды.