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Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы

С 15 мая Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале музеев.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Архитектурный ансамбль Соборной площади и выставка “Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае” открыты с 9:30 до 18:00, Оружейная палата — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кассы открыты с 9:00 до 17:00.