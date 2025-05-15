«Архитектурный ансамбль Соборной площади и выставка “Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае” открыты с 9:30 до 18:00, Оружейная палата — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кассы открыты с 9:00 до 17:00.
С 15 мая Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале музеев.
«Архитектурный ансамбль Соборной площади и выставка “Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае” открыты с 9:30 до 18:00, Оружейная палата — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кассы открыты с 9:00 до 17:00.