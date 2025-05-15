ГАИ предупредила минчан о дополнительной полосе на МКАД. Подробности рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, сообщает агентство «Минск-Новости».
Ливанович отметил, что с целью обеспечения устойчивого развития транспортной инфраструктуры в столице и должного уровня ее дорожной безопасности, следует запланировать на ближайшую перспективу 2025−2026 годов в момент работ, связанных с содержанием и ремонтом кольцевой дороги, следующие мероприятия.
Представитель ГАИ уточнил, что речь идет про создание дополнительной полосы на МКАД для движения тихоходных транспортных средств с ограничением скорости до 70 километров в час через изменение ширины полос, а также незначительного расширения проезжей части за счет асфальтобетонной обочины.
— Общая ширина дороги от разделительного барьерного ограждения до опоры освещения останется неизменной, — уточнил Денис Ливанович.
Тем временем ГАИ сказала, что большая часть ДТП в Минске приходится на МКАД.
Ранее мы писали, что власти Минска хотят снизить нагрузку на Минскую кольцевую автодорогу.
Вместе с тем ГАИ объявила введение «трех скоростных зон» для самокатчиков в Минске.