ГАИ предупредила минчан о дополнительной полосе на МКАД

Представитель ГАИ уточнил, что речь идет про создание дополнительной полосы на МКАД для движения тихоходных транспортных средств с ограничением скорости до 70 километров в час через изменение ширины полос, а также незначительного расширения проезжей части за счет асфальтобетонной обочины.