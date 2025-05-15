Омская мэрия взыскала с экс-подрядчика школы в «Серебряном береге» 200 млн

Компания должна была построить четырехэтажное здание школы в срок до 30 июня 2024 года, однако все работы на стройплощадке были приостановлены в ноябре 2023 года. На работы подрядчик получил около 500 млн рублей, однако на строительство ушла примерно половина. Ранее ООО «Капитал-Развитие» было оштрафовано за неисполнение обязательств на 46 млн рублей.