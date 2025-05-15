Омская мэрия взыскала с экс-подрядчика школы в «Серебряном береге» 200 млн

Сегодня, 15 мая, Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с компании «Капитал-Развитие» 200 млн в пользу департамента строительства мэрии. Компания не выполнила свои обязательства по строительству школы в микрорайоне «Серебряный берег».
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, 200 млн — это сумма неотработанного подрядчиком аванса, выданного на строительство школы и неустойки за ненадлежащее исполнение договора.
Напомним, компания «Капитал-Развитие» выиграла подряд на строительство школы в 2022 году. Объект оценили в 1, 1 млрд рублей.
Компания должна была построить четырехэтажное здание школы в срок до 30 июня 2024 года, однако все работы на стройплощадке были приостановлены в ноябре 2023 года. На работы подрядчик получил около 500 млн рублей, однако на строительство ушла примерно половина. Ранее ООО «Капитал-Развитие» было оштрафовано за неисполнение обязательств на 46 млн рублей.
Новый подрядчик, ООО «Русстрой», должен достроить школу до осени нынешнего года.