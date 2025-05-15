В Самаре высадят 6000 деревьев и кустарников на 25 пространствах в 2025 году

В Самаре начался мониторинг состояния около 5 тысяч деревьев в связи со скорым началом летнего периода.
Этим занимаются работники «Спецремстройзеленхоза». Руководитель компании рассказал, что мониторинг необходим для оценки того, как ведут себя высаженные растения.
Например, новые деревья на Куйбышева прижились и растут в правильном направлении.
Кроме того, в областной столице за этот год собираются высадить более 6000 деревьев и кустарников. Отмечается, что это на 1 тысячу больше, чем в 2024 году.
Ранее мы писали о жалобах жителей Самары на то, что в городе спилили цветущие каштаны.
Больше о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».