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Врач рассказал самарцам о том, как правильно измерять артериальное давление

Дмитрий Дупляков, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера, назвал основные правила измерения артериального давления:1.

Дмитрий Дупляков, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера, назвал основные правила измерения артериального давления:

1. Измерение следует проводить в одно и то же время суток для повышения точности результата.

2. За полчаса до процедуры следует воздерживаться от потребления кофеина, курения и интенсивных физических нагрузок.

3. При использовании механических приборов важно владеть навыками правильного использования стетоскопа.

Соблюдение этих рекомендаций позволит получать достоверные показания артериального давления, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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