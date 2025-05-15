Почти две тысячи жителей Дона получили консультации медиков «поезда здоровья»

«Поезд здоровья» побывал в Кагальницком районе Ростовской области. На этот раз медики проконсультировали и обследовали более 400 человек, в том числе 100 детей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По итогам осмотров на дообследование направили 48 детей. Коме того, двух человек направили для госпитализации в Ростовскую областную больницу, еще двух — на плановую операцию в ОКДЦ. 17 человек получат телемедицинские консультации.
Напомним, оборудованный передвижной медицинский комплекс, начал курсировать в регионе с 28 апреля в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону». Более 30 врачей различных специальностей проедут по населенным пунктам в 47 районах области.
К этому моменту специалисты приняли 2 тысячи человек, в том числе 374 ребенка. Три человека ранее положили в больницу, двоих из них прооперировали. Также у 28 жителей Дона выявили подозрение на злокачественное новообразование, десять человек уже получили специализированную помощь в онкологическом диспансере. На дообследование в областной центр направили 162 ребенка.
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