Почти две тысячи жителей Дона получили консультации медиков «поезда здоровья»

К этому моменту специалисты приняли 2 тысячи человек, в том числе 374 ребенка. Три человека ранее положили в больницу, двоих из них прооперировали. Также у 28 жителей Дона выявили подозрение на злокачественное новообразование, десять человек уже получили специализированную помощь в онкологическом диспансере. На дообследование в областной центр направили 162 ребенка.