Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти две тысячи жителей Дона получили консультации медиков «поезда здоровья»

Специалисты выездной медицинской бригады продолжают работать в муниципалитетах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

«Поезд здоровья» побывал в Кагальницком районе Ростовской области. На этот раз медики проконсультировали и обследовали более 400 человек, в том числе 100 детей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По итогам осмотров на дообследование направили 48 детей. Коме того, двух человек направили для госпитализации в Ростовскую областную больницу, еще двух — на плановую операцию в ОКДЦ. 17 человек получат телемедицинские консультации.

Напомним, оборудованный передвижной медицинский комплекс, начал курсировать в регионе с 28 апреля в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону». Более 30 врачей различных специальностей проедут по населенным пунктам в 47 районах области.

К этому моменту специалисты приняли 2 тысячи человек, в том числе 374 ребенка. Три человека ранее положили в больницу, двоих из них прооперировали. Также у 28 жителей Дона выявили подозрение на злокачественное новообразование, десять человек уже получили специализированную помощь в онкологическом диспансере. На дообследование в областной центр направили 162 ребенка.

Подпишись на нас в Telegram.