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Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России

Аксенов инициирует закон о запрете ввоза семей мигрантов в Россию.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей.

«Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания» , — написал Аксенов в Telegram-канале.

Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, нарушители закона должны выдворяться за пределы России, отметил глава региона.

Эти предложения в виде законодательной инициативы главы региона будет направлены на федеральный уровень. Он отметил, что ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.