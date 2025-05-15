Глава Крыма инициирует ужесточение миграционной политики в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей.
«Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания» , — написал Аксенов в Telegram-канале.
Также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов, нарушители закона должны выдворяться за пределы России, отметил глава региона.
Эти предложения в виде законодательной инициативы главы региона будет направлены на федеральный уровень. Он отметил, что ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.