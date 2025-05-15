ВЦИОМ рассказал о тренде на снижение рождаемости в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Тренд на снижение рождаемости в России отмечается с 2015 года, он сохранится, а к 2036 году достигнет переломного момента, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ о демографии.
Согласно данным доклада, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 2036 год будет переломным для глобальной рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости будет почти на уровне воспроизводства.
«В России тренд на снижение рождаемости отмечается с 2015 года. И сейчас она находится на рекордно низком уровне за последние 10 лет», — говорится в докладе.
Среди основных причин снижения рождаемости — снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья граждан: как женщин, так и мужчин.
«Социальные психологи считают основными причинами снижения рождаемости изменение гендерных ролей, ценностей и ожиданий, разрушение мужской идентичности… Антропологи обращают внимание на снижение младенческой смертности и урбанизацию: рост выживаемости детей, высокая плотность населения и дефицит пространства для жизни включают инстинкты регуляции популяции — снижение рождаемости», — отмечается в тексте доклада.