В Иркутской области правоохранители проверили более 250 мигрантов

В Иркутской области следователи провели серию рейдов в Иркутске, Зиминском и Эхирит-Булагатском районах. За время проверок были осмотрены предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания и места массового проживания иностранных граждан. Об этом сообщили в СУ СКР региона. В общей сложности правоохранители проверили более 250 мигрантов.
— В отношении троих россиян за предоставление жилого помещения или транспортного средства иностранному гражданину, находящемуся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка, составлены административные протоколы по ч.3 ст. 18.9 КоАП РФ, — поделились следователи.
По результатам рейдов 14 иностранных граждан привлечены к ответственности за предоставление ложных сведений при миграционном учете, еще 24 человека — за нарушение правил въезда и пребывания в России. Особое внимание вызвал случай с мигрантом, который будет административно выдворен за пределы страны за повторное нарушение миграционного режима. Всего по итогам рейдов составлено 45 административных протоколов.