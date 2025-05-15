В Иркутской области правоохранители проверили более 250 мигрантов

По результатам рейдов 14 иностранных граждан привлечены к ответственности за предоставление ложных сведений при миграционном учете, еще 24 человека — за нарушение правил въезда и пребывания в России. Особое внимание вызвал случай с мигрантом, который будет административно выдворен за пределы страны за повторное нарушение миграционного режима. Всего по итогам рейдов составлено 45 административных протоколов.