В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России

Сейчас Центробанк собирает базу дропперов — лиц, причастных к мошенническим операциям. В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов, она доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу вводится ежемесячный лимит на переводы — не более 100 тысяч рублей. Это не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ или услуг маркетплейсов.