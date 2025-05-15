В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чтобы избежать попадания в базу дропперов Центробанка, следует избегать переводов по просьбе незнакомцев и никому не передавать свою карту, рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе сразу обратитесь в банк», — посоветовали в ведомстве.
Там отметили, что человек, попавший в базу, может обжаловать это двумя способами. Либо через банк, клиентом которого он является, и тот перенаправит заявление в ЦБ в течение суток. Либо через интернет-приемную Центробанка, выбрав тему «Информационная безопасность».
«В любом случае гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств», — заключили в МВД.
Сейчас Центробанк собирает базу дропперов — лиц, причастных к мошенническим операциям. В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов, она доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу вводится ежемесячный лимит на переводы — не более 100 тысяч рублей. Это не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ или услуг маркетплейсов.