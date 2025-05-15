Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС

В этом году флагманский проект «Русские сезоны» по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина впервые реализуется в странах Ближнего Востока — Омане и Бахрейне. Также запланированы культурные мероприятия с Ираном, Египтом, Марокко, ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Тунисом, Индонезией и беспрецедентные по масштабу обмены по линии СНГ с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.