Казань впервые приняла съезд министров культуры стран ОИС

«Первый в истории России съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества прошел в Казани в рамках XVI Международного экономического форума “Россия — Исламский мир: КаzanForum”, — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, темой встречи стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В ней приняли участие представители Азербайджана, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Узбекистана, а также ОИС, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры и Лиги арабских государств.
«Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров», — приводит пресс-служба слова Министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Любимова также отметила, что в современных геополитических условиях перед культурой стоит ответственная задача.
В этом году флагманский проект «Русские сезоны» по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина впервые реализуется в странах Ближнего Востока — Омане и Бахрейне. Также запланированы культурные мероприятия с Ираном, Египтом, Марокко, ОАЭ, Катаром, Кувейтом, Тунисом, Индонезией и беспрецедентные по масштабу обмены по линии СНГ с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
«Безусловно, сегодняшняя встреча — важнейший шаг, который открывает новую главу нашего сотрудничества и приближает нас к реализации новых совместных культурных проектов России и исламского мира», — приводит пресс-служба Минкульта заключительные слова Любимовой.
На встрече также присутствовала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.