Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах страны, заявил глава министерства Валерий Фальков.
«Мы сейчас ужесточили политику в отношении открытия новых программ в тех или иных (медицинских — ред.) университетах, провели большую работу по поводу того, чтобы у нас была единая ассоциация медицинских фармацевтических вузов, которая бы объединяла не только профильные университеты, но и классические университеты, где ведется подготовка медицинских кадров», — сказал министр на Международном научно-образовательном форуме «Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем».
Фальков добавил, что Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают не только над подготовкой медицинских кадров, но и над доступностью получения профильного образования.