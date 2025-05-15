Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах

«Мы сейчас ужесточили политику в отношении открытия новых программ в тех или иных (медицинских — ред.) университетах, провели большую работу по поводу того, чтобы у нас была единая ассоциация медицинских фармацевтических вузов, которая бы объединяла не только профильные университеты, но и классические университеты, где ведется подготовка медицинских кадров», — сказал министр на Международном научно-образовательном форуме «Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем».