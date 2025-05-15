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Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова

Путин присудил премию имени Жукова авторам монографии об украинском национализме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки авторам монографии о зарождении и развитии украинского национализма.

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ Владимиру Зарудницкому, заместителю начальника института — начальнику центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Александру Гирину и старшему научному сотруднику научно-исследовательского отдела центра научно-исследовательского института Военной академии Генштаба Екатерине Скворцовой за монографию «Зарождение и развитие украинского национализма».

Также в области военной науки премия присуждена коллективу специалистов в составе начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, начальника Военно-медицинской академии Евгения Крюкова, начальника кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии — главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Давыдова, замначальника госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня за разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.