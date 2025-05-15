Авторам монографии об украинском национализме присудили премию имени Жукова

Также в области военной науки премия присуждена коллективу специалистов в составе начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, начальника Военно-медицинской академии Евгения Крюкова, начальника кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии — главного травматолога МО РФ Владимира Хоминца, начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Дениса Давыдова, замначальника госпиталя имени Бурденко по научно-исследовательской работе Леонида Брижаня за разработку и внедрение современной концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата.