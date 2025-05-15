Поезд «Москва-2026» планируется запустить в столичном метро во второй половине 2026 года

«Мы уже сегодня разрабатываем поезд “Москва-2026”, который придет на испытания, надеемся, в конце этого года и уже полноценно будет выходить на линию где-то во второй половине 2026 года», — сказал Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2025 году планируется поставка 272 вагонов поезда «Москва-2024», порядка 650 электробусов, 50 трамваев и больше 30 поездов «Иволга». В этом году также будет на 50% обновлен парк поездов на Замоскворецкой линии метро.
Московскому метрополитену 15 мая 2025 года исполнилось 90 лет. Как сообщало Агентство городских новостей «Москва», в честь юбилея на Большой кольцевой линии запустили новый тематический поезд. На Сокольнической, Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линиях можно услышать аудиопоздравления от знаменитых спортсменов и телеведущих. Помимо этого, к 90-летнему юбилею Московского метрополитена на станции «Трубная» разместили более 300 элементов декора.