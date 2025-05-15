Более 102 тысяч пермяков приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Пока лидирует в голосовании проект благоустройства сада им. Миндовского в Индустриальном районе Перми. Но время повлиять на результат еще есть — всероссийское голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня, голосовать могут россияне от 14 лет.
Проект, набравший наибольшее число голосов, попадет в адресный перечень территорий для благоустройства на 2026 год. В голосовании уже приняли участие более 102 тысяч пермяков. Пока больше всего голосов набрал сад им. Миндовского — ему отдали предпочтение 24 190 пермяков. Проект предполагает создание в саду новой детской игровой и спортивной площадок, обустройство цветников и газонов, обновление покрытия дорожек и установку малых архитектурных форм.
Напомним, всего в этом году пермякам предлагается выбрать один из восьми объектов благоустройства в разных районах города. В тройке лидеров, помимо сада им. Миндовского, сейчас держатся сквер на улице Восстания в Мотовилихе (23 785 голосов) и парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе (19 798 голосов).