Более 102 тысяч пермяков приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Проект, набравший наибольшее число голосов, попадет в адресный перечень территорий для благоустройства на 2026 год. В голосовании уже приняли участие более 102 тысяч пермяков. Пока больше всего голосов набрал сад им. Миндовского — ему отдали предпочтение 24 190 пермяков. Проект предполагает создание в саду новой детской игровой и спортивной площадок, обустройство цветников и газонов, обновление покрытия дорожек и установку малых архитектурных форм.