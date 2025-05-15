Хабиров отправился в Москву на важную встречу

Глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым. В ходе переговоров стороны обсудили деятельность регионального отделения партии и ход реализации партийных проектов в республике.
Как отметил руководитель региона на своей личной странице в социальных сетях, при поддержке «Единой России» в регионе успешно реализуются важные социальные инициативы: строительство и капитальный ремонт школ, замена фельдшерско-акушерских пунктов, модернизация почтовых отделений, оснащение учреждений культуры и благоустройство общественных пространств.
Особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Хабиров подчеркнул значительную роль волонтерских штабов имени Минигали Шаймуратова, работающих во всех 63 местных отделениях партии.
— Волонтеры участвуют в формировании гумконвоев, оказывают бытовую, психологическую помощь родным и близким наших защитников. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку Башкортостана, наших жителей, — заявил Радий Хабиров.
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