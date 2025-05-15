«Эксмо» отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга «Лето в пионерском галстуке» формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку «18+». При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.