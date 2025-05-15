«Эксмо» отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Издательство «Эксмо» отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями, подтвердили РИА Новости в пресс-службе издательства.
«Издательство “Эксмо” подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ было опубликовано письмо от «Эксмо», в котором приведен список книг для отзыва из продажи. Также в письме указано, что в случае наличия их остатков, издания необходимо утилизировать.
Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено в РФ), рассказало в среду издательство.
В августе 2023 года издательская группа «Эксмо» приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман «Лето в пионерском галстуке», вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга «Лето в пионерском галстуке» формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку «18+». При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.