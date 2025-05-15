Создателям снарядов для огнеметных систем присудили премию имени Жукова

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки создателям снарядов для российских тяжелых огнеметных систем.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена коллективу специалистов «за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и могущества с моноблочной и кассетной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2».
Премия присуждена сотрудникам АО «НПО “СПЛАВ” имени А. Н. Ганичева» — главному конструктору направления межвидовых элементов вооружения Михаилу Васькину, главному конструктору научно-теоретического направления Сергею Захарову, начальнику технологического отдела № 31 управления технологий Павлову Лахову, главному конструктору направления реактивных систем залпового огня Игорю Хлебникову, а также главным экспертам отдела технического обеспечения радиационной, химической и биологической защиты Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Тимуру Гиматдинову и Сергею Хрипкову.