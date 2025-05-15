Создателям снарядов для огнеметных систем присудили премию имени Жукова

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена коллективу специалистов «за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и могущества с моноблочной и кассетной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2».