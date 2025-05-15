В Ростовской области семьи смогут по-новому использовать материнский капитал

В Ростовской области открыли дополнительные возможности для использования материнского капитала. Новые поправки утвердили на внеочередном заседании Законодательного собрания Дона.
Региональный маткапитал теперь разрешили тратить на выплату первоначального взноса по кредитам или займам для приобретения или строительства жилья, а также на улучшение жилищных условий сразу со дня рождения третьего ребенка или последующих детей.
— Также изменения связаны с тем, что начиная с 1 марта текущего года средства федерального материнского капитала можно использовать на индивидуальное жилищное строительство с использованием счета эскроу. Такую же возможность мы предусматриваем и в нашем законе для получателей регионального материнского капитала, — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что счета эскроу препятствует появлению новых обманутых дольщиков. Средства на таких счетах блокируются, и в зависимости от результата строительства перечисляют застройщику или возвращают покупателю.
Кроме того, донские депутаты увеличили с 18 до 23 лет возраст детей, на лечение которых можно направить маткапитал в случае, если они проходят очное обучение.
Напомним, в конце прошлого года убрали критерий нуждаемости для получения регионального маткапитала, и теперь его средствами могут воспользоваться все многодетные семьи, постоянно проживающие на территории региона. На 2025 год сумма регионального материнского капитала составляет 151,6 тысячи рублей.
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