В Ростовской области семьи смогут по-новому использовать материнский капитал

— Также изменения связаны с тем, что начиная с 1 марта текущего года средства федерального материнского капитала можно использовать на индивидуальное жилищное строительство с использованием счета эскроу. Такую же возможность мы предусматриваем и в нашем законе для получателей регионального материнского капитала, — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.