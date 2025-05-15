В Усть-Донецком районе утонул 38-летний рыбак

По предварительной информации регионального ведомства, мужчина отправился порыбачить на реку Дон. В какой-то момент его унесло сильным течением под воду. Спастись мужчине не удалось. На место прибыли экстренные службы. Водолазы подняли тело погибшего на берег. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства.