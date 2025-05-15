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В Усть-Донецком районе утонул 38-летний рыбак

Не вернулся с рыбалки: в Ростовской области утонул 38-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Донецком районе во время рыбалки в станице Мелиховской утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 15 мая.

По предварительной информации регионального ведомства, мужчина отправился порыбачить на реку Дон. В какой-то момент его унесло сильным течением под воду. Спастись мужчине не удалось. На место прибыли экстренные службы. Водолазы подняли тело погибшего на берег. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства.

Жителям Ростовской области напоминают о правилах безопасности на воде. Не стоит рыбачить в одиночку на незнакомых участках, также следует избегать выхода в воду при сильном течении.

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