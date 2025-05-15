Путин поприветствовал участников и гостей выставки вертолетной индустрии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVIII Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia-2025», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас по случаю открытия XVIII Международной выставки вертолётной индустрии “HeliRussia-2025”, — говорится в сообщении.
Путин отметил, что выставка является одним из наиболее авторитетных форумов, которые знакомят широкую публику, экспертное и предпринимательское сообщество с последними достижениями вертолётостроения.
«Содействуя развитию научных, производственных, торговых связей России с зарубежными партнёрами, HeliRussia ярко свидетельствует о высоком международном интересе к отечественной авиатехнике, к результатам труда наших исследователей, конструкторов, испытателей. Они успешно продолжают традиции выдающихся предшественников, стоявших у истоков отрасли. Создают передовые технологии, внедряют уникальные инженерные решения, разрабатывают перспективные направления», — говорится в телеграмме.
«В первую очередь, речь идёт о беспилотной авиации, которая сегодня приобретает стратегически важное значение как в оборонной, так и в гражданской сферах. Отрадно, что в программе нынешней выставки этой теме уделено особое внимание», — отметил президент.
«Убеждён, что “HeliRussia-2025” пройдёт на достойном организационном уровне, послужит укреплению взаимовыгодных деловых контактов и инновационного потенциала наших предприятий, росту их конкурентоспособности. Желаю вам всего самого доброго», — добавил глава государства.