Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов

«Мы определимся, что это за информация, мы настроим свои автоматизированные системы, своих людей, которые осуществляют мониторинг. И вместе с коллегами, с заинтересованными органами будем мониторить и ограничивать. Сейчас пока у нас это не закреплено и нет такого понятия. У нас есть опыт отдельной тематики — это чайлдфри*, ЛГБТ**-контент. То есть после того, как они были отдельными введены основаниями, … к этой информации ограничивается доступ, работа ведется», — добавил представитель РКН.