Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч запрещенных материалов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 108 тысяч материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность — сейчас внесудебная блокировка такой информации происходит в течение трех дней, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.
«Сейчас у нас вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность является той категорией информации, доступ к которой ограничивается уполномоченным органом. Уполномоченным органом в данном случае является Росмолодежь», — сказал Ижко во время выступления на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Это внесудебная блокировка, она достаточно быстрая, то есть в соответствии со сроками ограничение доступа информации происходит в срок, не превышающий трех дней, а то и быстрее. С начала введения этого основания для ограничения доступа нами заблокировано более 108 тысяч материалов», — отметил он.
Он отметил, что подобный механизм блокировки показывает свою эффективность: несмотря на то, что появляется достаточное количество материалов, Роскомнадзор и Росмолодежь их выявляют и принимают меры по ограничению. РКН видит перед собой задачу сократить «жизненный цикл» такого противоправного контента — сейчас среднее время для поиска и блокировки составляет 24−26 часов.
Некоторые материалы, объяснил Ижко, требуют экспертного исследования — то есть перед тем, как ограничить доступ к ним, необходимо сформулировать основания.
Комментируя блокировку информации, противоречащей традиционным ценностям, Ижко отметил, что это будет возможно после определения терминологии и критериев для таких материалов.
«Мы определимся, что это за информация, мы настроим свои автоматизированные системы, своих людей, которые осуществляют мониторинг. И вместе с коллегами, с заинтересованными органами будем мониторить и ограничивать. Сейчас пока у нас это не закреплено и нет такого понятия. У нас есть опыт отдельной тематики — это чайлдфри*, ЛГБТ**-контент. То есть после того, как они были отдельными введены основаниями, … к этой информации ограничивается доступ, работа ведется», — добавил представитель РКН.
* Пропаганда движения запрещена в России.
** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.