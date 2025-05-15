Омский общественный транспорт начал приносить миллионные доходы

Сегодня, 15 мая, состоялось заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского совета. Одним из вопросов повестки стали итоги работы общественного транспорта Омска за 2024 год. Они стали неожиданными — больше всего денег принесли в бюджет троллейбусы и трамваи.