Омский общественный транспорт начал приносить миллионные доходы

Сегодня, 15 мая, состоялось заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского совета. Одним из вопросов повестки стали итоги работы общественного транспорта Омска за 2024 год. Они стали неожиданными — больше всего денег принесли в бюджет троллейбусы и трамваи.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, МП «“Электрический транспорт” получена прибыль в размере 259,2 млн рублей Из них в бюджет города предприятие, владеющее1 67 троллейбусов и 77 трамваев, направило в бюджет города 80,8 млн рублей.
ПП № 8, работающее в 2024 году по 55 автобусным маршрутам, перечислило в казну только 1,8 млн рублей. Прибыль АО «Пассажирсервис», которое работает с электронными системами оплаты проезда, составила 31,4 млн рублей.
Напомним, ранее депутаты подняли штрафы для безбилетников, но ловить зайцев пока некому. Свое решение об увеличении штрафов депутаты мотивировали убытками транспортных компаний.