Создан инновационный электропроводящий гидрогель для заживления ран

«Несмотря на то, что сейчас распространено производство повязок с хитозаном для заживления ран, наш гидрогель еще снижает риск инфицирования, так как содержит синтетический компонент — там не разовьется бактерия, и в то же время он разрешен в медицине, косметологии, например, для производства гидрогелевых патчей, которые мы используем для глаз», — отметила специалист.